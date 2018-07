Ulkomaat

Japanin rankkasateissa kuollut ainakin 179 – maan tuhoisin sääkatastrofi yli 30 vuoteen

Juuri nyt

Japani Kateissa saattaa olla yhä kymmeniä ihmisiä.

Japanin rankkasateiden aiheuttamissa tulvissa ja maanvyöryissä on maan hallituksen mukaan kuollut ainakin 179 ihmistä. Kyseessä on Japanin tuhoisin sään aiheuttama katastrofi yli 30 vuoteen.



Pelastusoperaatiot jatkuvat yhä. Paikallisen median mukaan kateissa saattaa edelleen olla kymmeniä ihmisiä. Kateissa olevien löytyminen elossa on epätodennäköistä.