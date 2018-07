Ulkomaat

”Monsterikrokotiili” saatiin viimein kiinni – 600-kiloista jättiä jahdattiin Australiassa vuosien ajan

Lähes viisimetrinen suistokrokotiili on saatu kiinni Australiassa, kertoo uutistoimisto Reuters.Viranomaiset halusivat estää 4,7-metrisen ja jopa 600 kiloa painavan ”monsterikrokotiilin” pääsyn asutusalueelle. 60-vuotias matelija saatiin kiinni maanantaina Katherinen kaupungin lähistöltä.Krokotiilia oli jahdattu siitä lähtien, kun se havaittiin ensimmäisen kerran vuonna 2010.Kyseessä on suurin krokotiili, joka on napattu Katherine-joesta Pohjoisterritoriossa. Eläin kuljetettiin krokotiilifarmille, jossa se viettää loppuelämänsä.Australiassa elää yli 150 000 krokotiilia. Viranomaiset siirtävät niitä usein pois ihmisasutuksen läheltä.