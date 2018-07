Ulkomaat

Chris-myrsky voimistui hurrikaaniksi – tuulen odotetaan voimistuvan entisestään

11.7. 0:26

Hurrikaani liikkuu Atlantilla Yhdysvalloista poispäin.

Chris-myrsky on voimistunut hurrikaaniksi, Yhdysvaltojen kansallinen hurrikaanikeskus (NHC) kertoi tiistaina.



Chris liikkuu parhaillaan Yhdysvalloista poispäin. Kyseessä on Atlantin hurrikaanikauden toinen hurrikaani.



Hurrikaani on noin 330 kilometrin päässä Pohjois-Carolinan Cape Hatterasista. Tuulet puhaltavat jopa 39 metriä sekunnissa.



Keskus ennustaa hurrikaanin voimistuvan tiistai-illan ja keskiviikon aikana.



