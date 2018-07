Ulkomaat

Ulla Appelsinin kommentti Thaimaan luolapiinasta: Pelastusoperaatio kertoo hyvyyden suuresta voimasta

Surullisia kohtaloita, tuskaa ja kärsimystä on keskellämme, eikä siltä voi eikä saa sulkea silmiä.

Tässä tarinassa on jotain aivan poikkeuksellisen kaunista. Se kertoo Ihmisyydestä isolla iillä.

Tiistaina saapui hartaasti odotettu ja kaivattu ilouutinen: kaikki 12 thaimaalaista poikaa ja heidän valmentajansa on nyt pelastettu Tham Luangin luolan syvyyksistä. Ihmiset eri puolilla maailmaa seurasivat operaatiota sydän pamppaillen, mutta oli heitäkin, joilla kyynisyys nosti päätään: miksi näiden lasten kohtalosta ollaan kiinnostuneita, mutta kaikkien muiden ei?elämä on tietenkin tärkeää. Surullisia kohtaloita, tuskaa ja kärsimystä on keskellämme, eikä siltä voi eikä saa sulkea silmiä. Mutta ehkä me hetken voisimme kaikki iloita yhdessä, paitsi näiden poikien ihmeellisestä pelastumisesta, niin paljon enemmästäkin.Sillä luolaan kadonneiden poikien tarina kertoo muustakin kuin vain näistä yksittäisistä lapsista. Tämä on rakkauden, toivon, yhteenkuuluvuuden, peräänantamattomuuden, välittämisen, taistelun ja toisten puolesta uhrautumisen tarina.sitkeys ja taistelutahto pimeyden ytimessä. Ne vanhempien ja lasten väliset rakkausviestit syvyyksistä maan pinnalle ja takaisin syvyyksiin. Se usko elämään. Se lukemattomien auttajien määrätietoisuus tehdä kaikkensa lasten pelastamiseksi. Se maasta toiseen levinnyt yhteinen toivo. Se halu uhrautua tuntemattomien puolesta: pelastaja, joka menetti henkensä ja moni muu, joka asetti itsensä vaaralle alttiiksi.Tässä tarinassa on jotain aivan poikkeuksellisen kaunista. Se kertoo Ihmisyydestä isolla iillä, siitä mikä meissä on parasta. Maailmassa on paljon pahaa, mutta miten paljon myös hyvää. Ja siitä Tham Luang on muistutus: miten suuri voima hyvyydellä onkaan.