Mediat: Yksitoista henkilöä pelastettu Thaimaan piinaluolasta

10.7. 13:37

Luolasta on kannettu ulos kaikkiaan yksitoista ihmistä.

Tänään kello 10.08 alkaneessa pelastusoperaatiossa on tämänhetkisten tietojen mukaan pelastettu jo kolme henkilöä. CNN:n pelastustiimissä mukana olevan silminnäkijän mukaan yhdestoista ”villisika” kannettiin juuri luolasta ulos paareilla. AFP:n viranomaislähteet vahvistavat tiedon. Ensimmäinen saatiin Navy SEALS -tiimin mukaan tänään ulos kello 16.08.



Pelastusoperaatio vaikuttaa etenevän nopeasti. Luolassa on vielä kaksi jalkapalloilijaa. CNN:n mukaan luolassa olisi vielä yksi poika sekä joukkueen valmentaja.



Sitten, kun kaikki jalkapalloilijat ja heidän valmentajansa ovat ulkona, tarkoituksena on, että luolasta poistuvat myös lääkäri sekä kolme Thaimaan erikoisjoukkojen jäsentä, jotka ovat olleet luolassa pitämässä huolta pelastettavista.