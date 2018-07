Ulkomaat

Mahtuisitko sinä tästä? Thaimaan luolapojat joutuvat pusertumaan läpi veden alla olevasta 40 sentin kapeikosta





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy













Luolassa yhä olevien neljän pojan ja heidän valmentajansa pelastustöitä jatkettiin tiistaina aamulla.Pojista neljä saatiin ulos luolasta sunnuntaina 8. heinäkuuta, neljä seuraavaa maanantaina 9. heinäkuuta. Viranomaisten mukaan pelastetut ovat terveitä niin fyysisesti kuin psyykkisestikin.Noin neljän kilometrin matkalle mahtuu niin kävelyä, kahlaamista, kiipeämistä kuin sukeltamista. Sen lisäksi, että luolassa on pimeää, on näkyvyys huono myös vedessä.Pojat on kuljetettu toistaiseksi pois sukeltajien avustuksella. Pojat käyttivät vaarallisella matkallaan koko pään peittävää sukellusmaskia, jota pidetään parempana vaihtoehtona kokemattomille sukeltajille.Tiedotusvälineiden mukaan poikien kanssa matkan teki kaksi ammattisukeltajaa, joista toinen kulki pojan edellä ja toinen takana.Pojat olivat köydellä kiinni edellään menevässä sukeltajassa, joka kantoi oman paineilmapullonsa lisäksi myös poikien pulloja. Pelastusreitille on lisäksi asennettu köysi, joka auttaa pysymään reitillä.Reitin haastavin kohta on ahtautensa vuoksi T-risteys, jossa sukeltajat joutuvat ottamaan paineilmasäiliöt selästään mahtuakseen kulkemaan sen läpi.T-risteyksen jälkeen reitti kulkee kammio kolmoseksi kutsuttuun onkaloon, jonne pelastajat ovat perustaneet tukikohdan, jossa pojat voivat levätä ennen viimeistä etappiaan, eli helpompaa kävelypätkää luolan suuaukolle.Sieltä pelastetut kuljetettiin noin 50 kilometrin päässä Chiang Raissa sijaitsevaan sairaalaan.