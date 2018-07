Ulkomaat

Reuters: Yhdeksäs poika on pelastettu luolasta

Villisika-jalkapallojoukkueen kaksitoista 11–16-vuotiasta pelaajaa ja heidän 25–vuotias valmentajansa katosivat 23. kesäkuuta mentyään rankkasadetta pakoon pohjoisessa Thaimaassa sijaitsevaan Tham Luangin luolaan.

Rankkasateen nostama vesi saartoi joukkueen luolaan. Heidät löydettiin yhdeksän päivää myöhemmin.

Löytämistä on seurannut valtava pelastusoperaatio, jonka parissa on työskennellyt yli tuhat ihmistä.

Pojista neljä saatiin ulos luolasta sunnuntaina 8. heinäkuuta, neljä seuraavaa maanantaina 9. heinäkuuta.

Reutersin viranomaislähde vahvistaa, että yhdeksäs poika on saatu pelastettua. Hänet kannettiin ulos paareilla.Hän on ensimmäinen, joka on tänään pelastettu. CNN kirjoittaa, että Thaimaan laivaston viranomaisen mukaan poikaa hoidetaan parhaillaan kenttäsairaalassa.Luolassa on vielä kolme poikaa sekä heidän valmentajansa.Aiheesta lisää hetken kuluttua.