Ulkomaat

Japanin tulvissa kuollut ainakin 156 ihmistä – pelastajat etenevät ovelta ovelle





Osalla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





















Japanin tulvissa on kuollut ainakin 156 ihmistä, maan hallitus kertoo.Tulva-alueilla pelastajat etenevät parhaillaan ovelta ovelle etsien tulvan saartamia ihmisiä sekä mahdollisia kuolonuhreja. Kymmeniä ihmisiä on yhä kateissa.Vaikka sateet ovat hellittäneet, tulvavedet jatkavat paikoin etenemistään muun muassa joenpenkkojen annettua periksi. Uusi evakuointikäsky on annettu ainakin Fuchun kaupungissa Hiroshiman alueella. Myös maanvyöryjen vaara jatkuu monin paikoin.tulva-alueista kärsitään myös helteestä. Lämpötila on paikoin kohonnut noin 35 asteeseen. Lämpö voi koetella kovasti hätämajoituksissa tai vahingoittuneissa taloissa majailevia selviytyjiä.Pelastustyöntekijät pääsivät etenemään aiemmin saavuttamattomissa olleille alueille, kun sateet maanantaina hellittivät.Torstaina alkaneet ennätysmäiset sateet ovat koetelleet erityisesti Japanin keski- ja länsiosia. Kokonaisia kyliä jäi tulvaveden alle, ja maanvyöryt murskasivat taloja ja tuhosivat teitä.Pelastustöihin on hälytetty yli 70 000 pelastustyöntekijää, poliisia ja sotilasta. Käytössä on myös 700 helikopteria.