Tesla-miljardööri Elon Musk vieraili syvällä Thaimaan pelastusluolassa – toi mukana minisukellusveneensä









Elon Musk päivitti Twitteriin ja Instagramiin tiistaina yöllä kuvia ja videon vierailustaan Thaimaan tulvaluolaan, jossa on yhä vankina neljä jalkapallopoikaa ja heidän valmentajansa.– Palasin juuri luolasta 3. Minisukellusvene on valmis käytettäväksi tarvittaessa. Se on rakennettu raketin osista & nimetty Villisiaksi poikien jalkapallojoukkueen mukaan. Se jää tänne, jos sille tulee käyttöä tulevaisuudessa. Thaimaa on kaunis, Musk twiittasi.Muskin twiitti paljastaa, että hän kävi jopa kahden kilometrin syvyydessä luolaston sisällä. Luola 3 sijaitsee noin kaksi kilometriä luolaston sisäänkäynnistä. Se toimii thaimaalaisten pelastajien tukikohtana luolastossa.Muskin insinöörit olivat kehitelleet pika-ajassa minikokoisen sukelluslaitteen, jonka avulla pojat voisi tarvittaessa kuljettaa ulos luolasta.Pelastustyöt viimeisten viiden henkilön ulos saamiseksi käynnistyivät jälleen tiistaina aamulla. Toistaiseksi ei ole merkkejä, että niissä tarvittaisiin Muskin kehittämää laitetta.Musk innostui auttamaan pelastustöissä viime viikolla, kun tieto poikien löytymisestä oli tullut. Hän tarjosi avuksi mm. omistamansa SpaceX-avaruusyhtiön suunnittelijoita.Muskin mukaan minisukellusvene suunniteltiin ”Thaimaasta saatujen vinkkien mukaan”. Runkona on Falcon 9 -raketissa käytettävä, alumiinikuorinen nestemäisen hapen tankki. Siinä on neljä aukkoa edessä ja takana, joihin voidaan kytkeä paineilmalaitteet. Laite painaa noin 40 kiloa.Viikonloppuna laitetta testattiin Kaliforniassa. Musk postasi videon, jossa laitetta kuljetettiin uima-altaassa ahdasta tunnelia simuloiden.Laitteen etuna on, että sen sisällä olevan henkilön ei tarvitse itse osata sukeltaa tai käyttää paineilmalaitteita.– Laite on tarpeeksi kevyt kahden sukeltajan liikuteltavaksi, sekä tarpeeksi pieni, jotta sen saa läpi kapeiden kohtien. Lisäksi se on erittäin kestävä, Musk totesi.Muskin laite saapui Thaimaan pelastuspaikalle maanantaina illalla. Muskin mukaan hänen ryhmänsä valmistelee myös toista, pienempää versiota laitteesta.