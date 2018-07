Ulkomaat

Näin Thaimaan luolaoperaatio on edennyt: Yli kahden viikon piina

Jutun pääkuvana olevalla videolla Thaimaan viranomaiset kertovat, että ensimmäiset pojista on jo pelastettu.Villisika-jalkapallojoukkueen kaksitoista 11–16-vuotiasta pelaajaa ja heidän 25-vuotias valmentajansa katosivat mentyään rankkasadetta pakoon Thaimaan ja Myanmarin rajan tuntumassa sijaitsevaan Tham Luangin luolaan.Jalkapalloilijapoikien tavaroita, kuten polkupyöriä ja nappulakenkiä löydetään luolastoon johtavasta käytävästä.Sukeltajat saavuttavat luolaston t-risteyksen, mutta joutuvat vetäytymään takaisin tulvavesien virtauksen vuoksi. Kateissa olevien arvioidaan olevan Pattaya Beachilla useiden kilometrien päässä luolan ainoasta tunnetusta suuaukosta.Rankkasateet jatkuvat. Pelastajat alkavat poistaa tulvavesiä luolasta vesipumpuilla.Pelastusryhmät perustavat luolaan tukikohdan, jonne tuodaan tarvikkeita ja paineilmasäiliöitä.Kadonneet jalkapalloilijapojat ja heidän valmentajansa löydetään kallion kielekkeeltä. He ovat siirtyneet eteenpäin Pattaya Beachilta, jonne asti tulvavesi on ulottunut. Pojat ovat olleet luolastossa 10 päivää.Pelastajat kuljettavat kadonneille ruokaa ja ensiaputarvikkeita. Spekulaatiot siitä, kuinka pojat saadaan ulos luolasta alkavat toden teolla. Nopeimpana, mutta myös vaarallisena vaihtoehtona pidetään sukeltamista. Toinen ehdotus on, että pojat odottaisivat luolassa sadekauden loppumista. Odotus voisi kestää jopa kuukausia.Pelastusjoukot alkavat opettaa loukkuun jääneille sukellusta ja uintia.Thaimaan laivasto tiedottaa thaimaalaisen pelastussukeltajan kuolleen pelastusoperaation yhteydessä hapenpuutteeseen. Sukeltaja kuului aiemmin Thaimaan laivaston Navy SEAL -erikoisyksikköön. Hän oli ollut viemässä happitankkeja yhteen luolan kammioista.Happitaso luolassa laskee vain 15 prosenttiin. Ihminen tarvitsee tavallisesti normaaleja elintoimintoja varten hengitysilmaansa happea noin 19,5–20 prosenttia. Luolaan ryhdytään pumppaaman lisähappea. Myös sateiden uhka leijuu ilmassa.Pelastusoperaatio alkaa aamulla ja illalla tiedotetaan neljän pojan pelastuneen. Kaksi ensimmäistä poikaa saatiin ulos luolasta kello 17.40 paikallista aikaa, kolmas ja neljäs kello 19.47. Kaikki viedään sairaalaan, mutta pelastajien mukaan pojat ovat hyvässä kunnossa.Pelastusoperaatio jatkui kello 11 paikallista aikaa. Iltapäivällä kuvernööri tiedotti, että luolasta on pelastettu jälleen neljä ihmistä. Operaation on määrä jatkua tiistaina 10. heinäkuuta. Luolassa on yhä viisi ihmistä ja viranomaisten mukaan heidän terveydentilansa on edelleen hyvä.Alla olevalla videolla pelastusryhmä poraa luolassa.Katariina Karjalainen