Ulkomaat

Turkki astui uuteen aikaan – Erdogan vannoi valansa, presidentillä enemmän valtaa kuin koskaan

Uuden perustuslain myötä hänellä on uudella kaudellaan entistä laajemmat valtaoikeudet.Turkilla ei tästä päivästä lähtien enää ole pääministeriä. Erdoganilla on jatkossa oikeudet nimittää ministereitä, ja hän voi myös halutessaan nimittää yhden tai useampia varapresidenttejä.Erdogan voitti kesäkuussa pidetyt presidentinvaalit vajaan 53 prosentin ääniosuudella. Turkin mediassa tapahtumaa kuvailtiin laajasti maan "uudeksi aikakaudeksi".Presidenttiä on syytetty itsevaltaisuudesta erityisesti vuoden 2016 sotilasvallankaappausyrityksen jälkeen. Turkissa on erotettu jo 160 000 julkisen sektorin työntekijää, joista 18 500 sai potkut viimeksi sunnuntaina.Myös monia toimittajia, opposition poliitikkoja ja ihmisoikeusaktivisteja on pidätetty "terrorismin tukemisesta".