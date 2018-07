Ulkomaat

Intian korkein oikeus ei muuttanut joukkoraiskaajien kuolemantuomioita

Koko Intiaa kuohuttaneeseen raiskaukseen osallistui viisi miestä.

Intian korkein oikeus on päättänyt olla muuttamatta kolmen miehen joukkoraiskauksesta saamia kuolemantuomioita. Kolmikko valitti syksyllä 2013 tuomioista, jotka he saivat raiskattuaan 23-vuotiaan naisen bussissa Delhissä joulukuussa 2012.



Uhri menehtyi myöhemmin vammoihinsa.



Koko Intiaa kuohuttaneeseen raiskaukseen osallistui viisi miestä. Heistä yksi kuoli vankilassa. Yksi kärsi alaikäisenä tehdystä rikoksesta kolmen vuoden tuomion.



Joukkoraiskaus johti Intiassa laajoihin protesteihin seksuaalista väkivaltaa vastaan. Seksuaalirikoksista annettavia tuomioita on sittemmin kiristetty.