Ulkomaat

Japanin tulvien uhrimäärä nousi sataan

Japanin suurissa tulvissa on kuollut jo ainakin sata ihmistä, kertoo maan hallituksen edustaja.













87 on todettu kuolleiksi ja 13 löydetty "ilman elonmerkkejä". Ihmisiä on myös kateissa.Torstaista asti jatkuneet ennätysmäiset sateet ja niiden aiheuttamat maanvyöryt ovat koetelleet erityisesti Japanin keski- ja länsiosia. Pelastustöihin on hälytetty kymmeniätuhansia pelastustyöntekijöitä, poliiseja ja sotilaita.