Ulkomaat

The Guardian: Edes vanhemmat eivät tiedä luolasta jo pelastettujen poikien nimiä – siihen on hyvä syy

Villisika-jalkapallojoukkueen kaksitoista 11–16-vuotiasta pelaajaa ja heidän 25–vuotias valmentajansa katosivat 23. kesäkuuta mentyään rankkasadetta pakoon pohjoisessa Thaimaassa sijaitsevaan Tham Luangin luolaan.

Rankkasateen nostama vesi saartoi joukkueen luolaan. Heidät löydettiin yhdeksän päivää myöhemmin.

Löytämistä on seurannut valtava pelastusoperaatio, jonka parissa on työskennellyt yli tuhat ihmistä.

Pojista neljä saatiin ulos luolasta sunnuntaina 8. heinäkuuta, iltapäivällä Suomen aikaa.

Thaimaalaisten





https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005748056.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy