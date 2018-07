Poikien koskettavat kirjeet Thaimaan kauhujen luolasta julki: ”Pyytäkää veljeä valmistamaan minulle friteerattua kanaa”

Ulkomaat

Poikien koskettavat kirjeet Thaimaan kauhujen luolasta julki: ”Pyytäkää veljeä valmistamaan minulle friteeratt

Villisika-jalkapallojoukkueen kaksitoista 11–16-vuotiasta pelaajaa ja heidän 25-vuotias valmentajansa katosivat 23. kesäkuuta. He olivat menneet rankkasadetta pakoon pohjoisessa Thaimaassa sijaitsevaan Tham Luangin luolaan.

Rankkasateen nostama vesi saartoi joukkueen. Heidät löydettiin yhdeksän päivää myöhemmin luolasta.

Löytämistä on seurannut valtava pelastusoperaatio, jonka parissa on työskennellyt yli tuhat ihmistä.

Sunnuntaina neljä luolan vankina ollutta poikaa onnistuttiin pelastamaan ja kuljettamaan turvallisesti sairaalaan. Loppujen pelastamista jatketaan maanantaina.





Pyytäkää veljeä valmistamaan minulle friteerattua kanaa.





”Odotan sinua luolan edessä”

Valmentaja pyysi anteeksi – vanhemmat tukevat

