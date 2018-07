Ulkomaat

Useita kuollut ja kymmeniä loukkaantunut junaonnettomuudessa Turkissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Useita on loukkaantunut ja kuollut, kun kuusivaunuinen matkustajajuna suistui raiteiltaan alkuillasta Turkin luoteisosissa, kertoo paikallinen media NTV.Uutistoimistot Reuters ja AFP kertovat paikallisiin tiedotusvälineisiin viitaten, että kuolleita olisi 10 ja loukkaantuneita 73. Paikalle on lähetetty noin 100 ambulanssia.Onnettomuus tapahtui Istanbulin ja Bulgarian rajalla sijaitsevan Kapikulen välisellä rataosuudella. Junassa oli onnettomuushetkellä 360 matkustajaa, kertovat uutistoimistot.Anadolu uutistoimiston mukaan paikan päälle on lähetetty armeijan helikoptereita. Uutistoimiston mukaan alueen maa on mutaista, joten pelastusajoneuvojen on vaikea päästä paikalle.Viranomaiset epäilevät, että onnettomuus johtuu vaikeista sääolosuhteista.