Ulkomaat

Phuketin laivaturman jäljiltä löydetty 42 hukkunutta – 14 ihmistä yhä kateissa

Thaimaan Phuketissa pelastajat ovat löytäneet laivaturmassa kuolleista 42, kertoi uutistoimisto AFP sunnuntaina.Phoenix-niminen alus joutui myrskyyn ja kaatui torstaina, kun se oli matkalla Koh Rachan snorklauskohteesta Phuketin lomasaarelle. Myrskyaaltoja on kuvailtu viisimetrisiksi.Laivan kyydissä oli 105 matkustajaa, pääosin kiinalaisia turisteja. Heistä 48 saatiin pelastettua.AFP:n mukaan 14 henkilöä on yhä kateissa turman jäljiltä. Sunnuntaina merestä on löydetty yksi uhri.Uhrien omaisia on kokoontunut paikallisen sairaalan edustalle odottamaan tietoa läheisistään. He ovat tuoneet mukana valokuvia omaisistaan ja antaneet DNA-näytteitä uhrien tunnistamiseksi.AFP:n tietojen mukaan osa omaisista sanoo vaativansa myöhemmin korvauksia onnettomuuden takia, koska laivayhtiö vei turistiryhmän merelle huonosta säästä piittaamatta.Thaimaan laivasto kertoo jatkavansa yhä kateissa olevien etsintöjä kalastajien avulla. Laivaston mukaan osa uhreista on mahdollisesti yhä loukussa laivassa.Sukeltajat ovat kertoneet nähneensä yli 40 metrin syvyyteen vajonneessa aluksessa useita ruumiita. Useimmat maan ammattisukeltajista osallistuvat luolassa olevien koulupoikien pelastusoperaatioon, mutta lauantaina sukelluksissa oli apuna 17 kiinalaista sukeltajaa.