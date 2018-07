Ulkomaat

Turkki erotti 18 500 valtion virkamiestä – noin puolet poliiseja

Juuri nyt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Turkissa viranomaiset ovat erottaneet jälleen tuhansia valtion virkamiehiä. Potkut sai yli 18 500 ihmistä, jotka työskentelivät esimerkiksi poliisissa, armeijassa ja yliopistoissa.Poikkeustilavaltuuksin sunnuntaina erotetuista noin puolet on poliiseja.Erotusperusteeksi ilmoitettiin epäilyt siitä, että työnsä nyt menettäneillä olisi ollut yhteyksiä terroristijärjestöihin tai ryhmiin, jotka toimivat "kansallista etua vastaan". Useimpia erotettuja epäillään yhteyksistä muslimisaarnaaja Fethullah Güleniin, jota Turkin viranomaiset syyttävät vuoden 2016 vallankaappausyrityksestä. Gülen on asunut pitkään Yhdysvalloissa. Hän on kiistänyt syytteet.Aiemmin Turkki on erottanut poikkeustilan nojalla yli 110 000 julkisen sektorin työntekijää.Turkin poikkeustilaa on jatkettu jo seitsemän kertaa.