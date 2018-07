Ulkomaat

CNN: Hapen määrä luolassa laski yllättäen hälyttävästi – näin hapenpuute vaikuttaa vankina oleviin poikiin

Villisika-jalkapallojoukkueen kaksitoista 11–16-vuotiasta pelaajaa ja heidän 25–vuotias valmentajansa katosivat 23. kesäkuuta mentyään rankkasadetta pakoon pohjoisessa Thaimaassa sijaitsevaan Tham Luangin luolaan.

Rankkasateen nostama vesi saartoi joukkueen luolaan. Heidät löydettiin yhdeksän päivää myöhemmin.

Löytämistä on seurannut valtava pelastusoperaatio, jonka parissa on työskennellyt yli 1 000 ihmistä.

Yllä olevalla videolla kuvaa luolan sisältä oloista, joissa pelastajat joutuvat työskentelemään.





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy