Ulkomaat

Kanadassa jo yli 50 ihmistä kuollut helteen takia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kanadan itäosaa viikon verran koetellut helleaalto on aiheuttanut viranomaisten mukaan 54 ihmisen kuoleman, kertoi uutistoimisto AFP perjantaina. Yli puolet kuolemista on tapahtunut Montrealin kaupungin alueella. Kuolleista suurin osa oli 50-vuotiaita tai vanhempia miehiä, joilla ei ollut asuintiloissaan ilmastointia.Lämpötila Kanadan itäosassa on noussut säännöllisesti yli 30 asteeseen viime viikon perjantaista lähtien. Esimerkiksi torstaina korkeimmaksi lämpötilaksi mitattiin 35 astetta, mutta viranomaisten mukaan olosuhteiden takia lämpötila tuntui 45-asteiselta.Lämpötilan odotetaan laskevan lauantaina.Quebecin provinssin lisäksi korkeat lämpötilat ovat piinanneet myös Ontarion provinssia, mutta tiedossa ei ole, että kukaan olisi kuollut helteen takia Ontarion alueella.Vuonna 2010 yli 100 ihmistä kuoli Montrealin alueella helleaallon seurauksena.