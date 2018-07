Ulkomaat

Elon Musk lähettää insinöörinsä Thaimaan poikien pelastustöihin – ehdottaa avuksi vedenalaista ”ilmatunnelia”

Tesla-miljardööri kertoo, että Thaimaahan lähetetään ryhmät hänen avaruusteknologiaa kehittävästä SpaceX:stä sekä maanalaista kuljetussysteemiä suunnittelevasta Boring Co:sta.Thaimaan hallitus vahvisti perjantaina, että Muskin insinöörit saapuvat maahan lauantaina.Musk kertoo, he tutkivat keinoja joko pumpata vettä ulos luolasta tai ilmaa sisään.Hän on myös esittänyt idean vetää luolaan joustava putki, jota kautta pojat voitaisiin siirtää pois.– Voisi olla kokeilemisen arvoista: vedetään 1 metrin halkaisijaltaan oleva nylonputki (tai useita lyhyitä putkia vaikeimpiin kohtiin) läpi luolaston & puhalletaan ne täyteen ilmaa kuin pomppulinna, Musk twiittasi.Näin hänen mielestään voisi luoda vedenalaisen ”ilmatunnelin”.Musk oli aiemmin kertonut, että hänen Boring Co -yhtiöllä on ”edistyneitä maatutkia ja se on aika hyvä kaivamaan tunneleita”.