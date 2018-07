Ulkomaat

Phuketin turistiveneturman uhriluku nousee – 27 kuollutta

Phuketin veneonnettomuuden uhriluku on noussut 27:een. Aiemmin puhuttiin 12, sitten 21 kuolleesta.Sukeltajat ovat löytäneet useita ruumiita uponneen Phoenix-veneen sisältä. Vene kuljetti pääasiassa kiinalaisia turisteja.AFP kertoi aiemmin perjantaina, että viisi ruumista löydettiin kellumassa kasvot alaspäin muutama kilometrin Phoenix-veneen uppoamispaikalta.Yksi pelastunut, kiinalainen nainen, on viety sairaalaan Phuketiin. Myös hänet löydettiin usean kilometrin päästä veneeltä. Hänen tilastaan ei ole tietoa.Koh Rachan snorklauskohteesta Phuketiin matkalla ollut alus joutui myrskyyn, ja viisimetriseksi kuvaillut aallot kaatoivat sen torstaina. Aluksen kyydissä oli 105 matkustajaa sekä miehistöä. Noin 48 heistä saatiin pelastettua jo torstaina.Kyydissä oli 95 kiinalaista turistia ja 12 thaimaalaista miehistön jäsentä.AFP kertoo, että poliisi tutkii tapausta. Poliisin mukaan vene oli oikein rekisteröity eikä siellä ollut ylikuormaa.Useita ihmisiä on edelleen kadoksissa.Juttua korjattu 6.7.2018 kello 12.25. Korjattu ”veneen hukkuminen” oikeaan muotoon ”veneen uppoaminen.”Juttua päivitetty 6.7.2018 kello 12.34. Päivitetty uhrien lukumäärä. Lisätty tietoa matkustajien ja miehistön kansalaisuuksista sekä tieto siitä, että poliisi tutkii tapausta.