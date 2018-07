Ulkomaat

Läpileikkaus osoittaa kauhujen luolan mittasuhteet – näin vaikeakulkuisia paikkoja tunnelissa on













Thaimaassa pohjoisosassa valtava joukko ihmisiä tekee töitä, jotta luolan vangeiksi viime kuussa jäänyt jalkapallojoukkue saataisiin pelastettua. Alla oleva grafiikka osoittaa tehtävän olevan erittäin haastava.Tham Lunag Nang Nonin luolaverkosto on yli kymmenen kilometriä pitkä. Sisäänkäynnin jälkeen luola kapenee vähitellen matalaksi tunneliksi.Poikien ryhmä löytyi noin 800–1 000 metrin syvyydestä veden ympäröimältä kallionkielekkeeltä. Paikka on tällä hetkellä saavutettavissa vain sukeltamalla, sillä sinne vievä kapea käytävä on veden alla. Sukeltajilta kestää tunteja päästä poikien luo.Osassa verkostoa onkalo on yli kymmenen metrin korkea, kun taas joissakin kohdissa tunneli on alle metrin korkuinen. Aikuiselle ihmiselle ne ovat erittäin ahtaita ja vaikeakulkuisia paikkoja. Vedessä näkyvyys on erittäin huono.Vielä on epäselvää, kuinka joukkue saadaan ulos luolasta.Sääennusteiden mukaan alueelle on luvassa lisää sateita viikonloppuna, mikä asettaa paineita saada pojat pois luolasta ennen kuin vedenpinta nousee entisestään. Luolastosta pumpataan koko ajan pois vettä.Pelastustöissä on mukana useita satoja viranomaisia sekä vapaaehtoisia. Varsinaisista pelastustöistä huolehtivat Thaimaan laivaston sukeltajat, joiden apuna on muun muassa australialaisia ja yhdysvaltalaisia erikoisjoukkoja sekä siviililuolasukeltajia.