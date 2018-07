Ulkomaat

Phuketin veneturmassa ainakin 8 kuollutta – uponneen aluksen sisällä saattaa olla ilmatasku

Thaimaan merivoimat ovat löytäneet merestä seitsemän ruumista lisää. Jo aiemmin kerrottiin yhdestä kuolleesta.Useita on edelleen kadoksissa.Yllä olevalla videolla etsijät ja sukeltajat saapuvat onnettomuuspaikalle.Uutistoimisto AFP:n mukaan kadoksissa on edelleen 49 henkilöä. Phuketin kuvernöörin mukaan kadonneiden matkailijoiden uskotaan olevan loukussa uponneessa aluksessa.Hänen mukaansa alus upposi niin nopeasti, että sen sisään on saattanut syntyä ilmatasku.Pelastussukeltajat tutkivat alusta. Lisäksi helikopterit kiertävät laajempaa aluetta siltä varalta, että osa uhreista on kellunut pelastusliivien varassa kauemmas onnettomuuspaikalta.Koh Rachan snorklauskohteesta Phuketiin matkalla ollut alus joutui myrskyyn, ja viisimetriseksi kuvaillut aallot kaatoivat sen. Aluksen kyydissä oli 105 matkustajaa sekä miehistöä. Noin 48 heistä saatiin pelastettua eilen.Ulkoministeriön viestinnästä kerrotaan IS:lle, että tämänhetkisten tietojen mukaan veneessä ei ollut suomalaisia. Sitä ei kuitenkaan voi vielä sulkea pois.– Seuraamme tilannetta ja olemme yhteydessä paikallisiin viranomaisiin, viestinnästä kerrotaan.Valtaosa aluksen kyydissä olleista matkailijoista oli tiettävästi kiinalaisia.