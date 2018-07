Ulkomaat

Ilta-Sanomat paikalla Tham Luang -luolan edustalla Thaimaassa - suora lähetys juuri nyt

lta-Sanomien toimittajaja kuvaajaovat Thaimaan pelastuspaikan liepeillä. Seuraa suoraa lähetystä noin kello 9.00 alkaen.Pelastusoperaatiossa on kuollut yksi ihminen. Thaimaalainen pelastussukeltaja on kuollut luolapelastusoperaation yhteydessä Thaimaassa, kertoo uutistoimisto Reuters.Sukeltaja kuului aiemmin Thaimaan laivaston Navy SEAL -erikoisyksikköön, joka osallistuu pelastustöihin Chiang Rain provinssissa.Erikoisjoukkojen komentajan mukaan hän menetti tajuntansa ja kuoli hapen loputtua yöllä paikallista aikaa. Sukeltaja oli mennyt luolaan jättämään happisäiliöitä mahdollisen pelastusreitin varrelle.Tällä hetkellä poikien pelastamiseksi on olemassa useammassa suunnitelmassa. Eniten on puhuttu siitä, että pojat opetettaisiin sukeltamaan ja johdatettaisiin pois luolastosta. Myös pelastajien ketjusta on puhuttu.Toisaalta luolaan voitaisiin porata uusi käytävä, mutta suunnitelma on osoittautunut hyvin vaikeaksi. Myös veden laskemista pumppaamalla on yritetty, mutta ennustetut rankkasateet hidastavat operaatiota.Jos sateet jatkuvat, tulvavesien laskemiseen saattaa kulua jopa kuukausia.Paikalle on lähetetty pelastustoimiin myös suomalainen sukellusalan kouluttaja