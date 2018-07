Ulkomaat

Entinen Navy SEAL -sukeltaja kuollut luolapelastusoperaation yhteydessä Thaimaassa





Thaimaalainen pelastussukeltaja on kuollut luolapelastusoperaation yhteydessä Thaimaassa, kertoo uutistoimisto Reuters.Sukeltaja kuului aiemmin Thaimaan laivaston Navy SEAL -erikoisyksikköön, joka osallistuu pelastustöihin Chiang Raissa.Erikoisjoukkojen komentajan mukaan hän menetti tajuntansa ja kuoli yöllä paikallista aikaa. Sukeltaja oli mennyt luolaan jättämään happisäiliöitä mahdollisen pelastusreitin varrelle.Valtava joukko ihmisiä tekee töitä, jotta luolan vangeiksi viime kuussa jäänyt jalkapallojoukkue saataisiin pelastettua. Poikien ryhmä löydettiin noin 800–1 000 metrin syvyydestä veden ympäröimältä kallionkielekkeeltä.Paikka on tällä hetkellä saavutettavissa vain sukeltamalla, sillä sinne vievä kapea käytävä on veden alla. Sukeltajilta kestää tunteja päästä poikien luo.Varsinaisista pelastustöistä huolehtivat Thaimaan laivaston sukeltajat, joiden apuna on muun muassa australialaisia ja yhdysvaltalaisia erikoisjoukkoja sekä siviililuolasukeltajia.