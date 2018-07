Sateet uhkaavat Thaimaan pelastusoperaatioita – ”Laskemme, paljonko meillä on aikaa, jos sateet alkavat, kuinka monta tuntia ja päivää”

Ulkomaat

Sateet uhkaavat Thaimaan pelastusoperaatioita – ”Laskemme, paljonko meillä on aikaa, jos sateet alkavat, kuink

Villisika-joukkueen kaksitoista 11-16 -vuotiasta jalkapalloilijaa ja heidän 25-vuotias valmentajansa katosivat 23. kesäkuuta mentyään rankkasadetta pakoon pohjoisessa Thaimaassa sijaitsevaan Tham Luangin luolaan.

Rankkasateen nostama vesi saartoi joukkueen luolaan. Heidät löydettiin yhdeksän päivää myöhemmin.

Löytämistä seurasi valtava pelastusoperaatio, jonka parissa on työskennellyt yli 1000 ihmistä.





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sukeltajat ja lääkärit tukena