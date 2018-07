Ulkomaat

Vapaudenpatsaalla outo välikohtaus – Liberty Island evakuoitu, poliisin panttivankineuvottelijat avuksi

Nainen kiipesi valtavan patsaan jalustalle USA:n itsenäisyyspäivänä New Yorkissa.





Liberty Island evakuoitiin Vapaudenpatsaalla tapahtuneen välikohtauksen takia keskiviikkona New Yorkissa. Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters.Evakuointi tapahtui vain tunteja ennen Yhdysvaltojen itsenäisyyspäivään liittyvän ilotulituksen alkamista.Televisiokuvissa näkyi, kuinka nainen istui patsaan jalustan päällä ja viranomaiset yrittivät neuvotella hänen kanssaan.Naista yritettiin saada antautumaan. New Yorkin poliisilaitoksen mukaan poliisin panttivankineuvottelijat olivat puistotyöntekijöiden apuna.Aiemmin päivällä saarella pidätettiin seitsemän mielenosoittajaa. Vielä ei ole tiedossa, kuuluuko nainen mielenosoittajien joukkoon.Vapauden jumalatarta esittävä patsas on jalustoineen yli 90 metriä korkea. Monumentilla vierailee runsaasti ihmisiä itsenäisyyspäivänä.