3 syytä, miksi Thaimaassa loukussa olevia poikia ei voida pelastaa samalla tavalla kuin Chilen kuuluisia kaivosmiehiä

3 syytä, miksi Thaimaassa loukussa olevia poikia ei voida pelastaa samalla tavalla kuin Chilen kuuluisia kaivo

1. Paikannus

2. Logistiikka

3. Geologia

Tham Luangin luolaan loukkuun jääneet pojat ovat tiettävästi 800–1 000 metrin syvyydessä kalliossa. Chilessä vuonna 2010 kaivosmiehet pelastettiin vajaan 700 metrin syvyydestä poraamalla kallioon pelastuskapselin mentävä reikä.Onnistuisiko Chilen-tyylinen pelastusoperaatio Thaimaassa?Useimpien arvioiden mukaan poraustyö olisi erittäin vaikea toteuttaa käytännössä. Jo pelkkä oikean porauspaikan löytäminen on hankalaa – BBC:n asiantuntijan mukaan kuin neulan etsimistä heinäkasasta.Chilessä sortunut San Josen kuparikaivos sijaitsee Atacaman autiomaassa täysin puuttomalla alueella. Kaivosalueelle johtaa tie, jota pitkin raskasta raivaus- ja porakalustoa oli helppo kuljettaa. Tham Luangin luolasto sen sijaan on metsäisten ja viidakon peittämien kukkuloiden alapuolella. Alueelle pitäisi raivata ja rakentaa kokonaan uusia teitä, jotta raskas kalusto saataisiin porauspaikalle.Chilessä pelastuskapselin tarvitseman 71-senttisen reiän teki raskas Schramm T130XD -porauslaite. Tämä laite vetoautoineen painaa yli 53 tonnia. Poraus kesti yli kuukauden, ja loukkuun jääneiden miesten piti raivata reiän alapuolelta pois yli 700 tonnia kiviainesta.Thaimaassa kadonneiden ilmatasku on ilmeisesti melko pieni. Tämä vaikeuttaa huomattavasti porausta, sillä kivijätteelle ei ole tilaa ilmataskussa.Chilessä San Josen kallioperän koostumus tunnettiin hyvin alueella pitkään jatkuneen kaivostoiminnan vuoksi. Ennen leveän reiän poraamista tehtiin pilottireikiä, joista analyysi tarkentui.Thaimaassa luolaston yläpuolinen kallioperä pitäisi tutkia jotta saataisiin selville, onko leveän reiän poraaminen alas saakka mahdollista. Sortumat reiän seinämissä estäisivät pelastustyön.Thaimaan geologinen tutkimuslaitos on jo paikantanut kolme kohtaa, joissa Tham Luangin luolaan voitaisiin porata kevyellä kalustolla kapeita reikiä. Niiden avulla saadaan vettä pumpatuksi pois luolastosta tai voidaan kuljettaa alas kamera, elintarvikkeita ja lääkkeitä.