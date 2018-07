Ulkomaat

Media: Auto ajoi ihmisten päälle jalkakäytävällä Sotshissa – yksi kuollut, useita loukkaantunut

Juuri nyt

Sotshissa Venäjällä yksi ihminen on kuollut ja useita loukkaantunut, kun auto ajoi heidän päälleen jalkakäytävällä.Poliisi tutkii tapausta, mutta alustavasti näyttää siltä, että auton kuljettaja nukahti ajaessaan, kertoo Independent.The Sunin mukaan kuollut oli paikallinen 63-vuotias mies ja kaksi naista on loukkaantunut vakavasti. Lisäksi kolme muuta ihmistä olisi loukkaantunut.RT:n mukaan tarkka onnettomuus paikka on Dagomyksen kylä, joka sijaitsee noin 12 kilometrin päässä Sotshin kaupungin keskustasta. Sivuston mukaan myös autoa kuljettanut mies olisi ollut paikallinen.Sotshi on yksi Venäjällä tällä hetkellä pelattavien jalkapallon MM-kisojen isäntäkaupungeista. Isäntämaa Venäjä kohtaa Sotshissa lauantaina puolivälieräottelussa Kroatian.