Ulkomaat

Lauttaturmassa Indonesiassa katosi kymmeniä ihmisiä ja 1,7 miljoonan euron arvosta rahaa

Rahoja ja niiden kahta vartijaa ei ole löydetty.

Indonesiassa tapahtuneessa lauttaturmassa on hukkunut ainakin noin 30 ihmistä ja kateissa on 40 ihmistä. Alus ajoi karille lähellä Sulawesin saarta tiistaina.



Lautalta on myös kadonnut suuri summa rahaa. Lastina oli rupioita noin 1,7 miljoonan euron arvosta. Rahoja ja niiden kahta vartijaa ei ole löydetty, viranomaiset kertoivat keskiviikkona.



Matkustajia pelastettiin pienillä kalastusaluksilla, koska isommat alukset eivät päässeet turmapaikalle myrskyn takia. Onnettomuuslautalta saatiin pelastettua 70 ihmistä.



Lautta oli matkalla Sulawesilta läheiselle Selayarin saarelle, kun se alkoi vajota kovassa tuulessa ja aallokossa. Liikenneministeriön mukaan kapteeni ajoi tarkoituksella karille, jotta alus ei uppoaisi.