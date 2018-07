Ulkomaat

Britannia aikoo kieltää seksuaalivähemmistöjen "eheytyshoidot"

Britannia suunnittelee kieltävänsä lailla seksuaalivähemmistöjen "eheytyshoidot", joilla pyritään muuttamaan ihmisen seksuaalista suuntautumista.

Kielto on osa hallituksen tiistaina julkistamaa laajaa suunnitelmaa seksuaalivähemmistöjen syrjinnän vähentämiseksi.



– Tämä toiminta on väärin, emmekä salli sen jatkuvan. Harkitsemme huolellisesti kaikkia lainsäädännöllisiä ja muunlaisia keinoja tällaisten terapiamuotojen kieltämiseksi, brittihallituksen suunnitelmassa sanotaan.



Suunnitelman perustana on ennätyksellisen laaja seksuaalivähemmistöjen kyselytutkimus, joka keräsi 108 000 vastausta.



Kyselytutkimuksen vastaajista noin kaksi prosenttia kertoi saaneensa jonkinlaista eheytyshoitoa. Viisi prosenttia vastasi, että heille oli tätä tarjottu, mutta he olivat kieltäytyneet.