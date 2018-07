Ulkomaat

Valkoinen talo: Trump ei aio tunnustaa Krimin liittämistä Venäjään

Venäjä on sanonut, ettei se keskustele Krimin niemimaasta kansainvälisissä kokouksissa.

Kreml: Krimin asemasta ei keskustella

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy