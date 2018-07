Ulkomaat

9 päivää sitten luolaan kadonnut jalkapallojoukkue on löytynyt – katso suoraa lähetystä pelastusoperaatiosta!

Seuraa suoraa lähetystä pelastusoperaatiosta artikkelin pääkuvana olevalta videolta.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy