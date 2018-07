Ulkomaat

Väkijoukot surmanneet 25 ihmistä Intiassa – syynä perättömät sosiaalisen median huhut

Sosiaalisessa mediassa liikkuneet huhut ovat Intiassa viime kuukausina johtaneet 25 ihmisen kuolemaan joukkopahoinpitelyissä.Perättömiksi osoittautuneet huhut ovat liittyneet lapsikaappauksiin, varkauksiin ja seksuaaliseen ahdisteluun.Viimeisimmässä tapauksessa väkijoukko hakkasi kepeillä kuoliaaksi viisi lasten kaappauksista epäilemäänsä miestä. Tapaus sattui sunnuntaina Dhulen kaupungissa Maharashtran osavaltiossa läntisessä Intiassa. Kahdeksasta hyökkäyksen kohteeksi joutuneesta miehestä kolme pääsi pakenemaan. Intian poliisi on pidättänyt 23 ihmistä, jotka tunnistettiin hyökkäyksestä kuvatun videon perusteella. 12 epäiltyä on vielä kateissa.Hyökkäysten aalto alkoi viime vuonna maaliskuussa itäisessä Intiassa, jossa sosiaalisessa mediassa levitetyt huhut johtivat kuuden lapsikaappaajaksi epäillyn miehen surmaamiseen. Samanlaisia hyökkäyksiä on sattunut ainakin 11 osavaltiossa.Intialaiset viranomaiset ovat yrittäneet ehkäistä tapauksia muun muassa kampanjoimalla lähdekritiikistä, mikä on kuitenkin osoittautunut tehottomaksi. Viime viikolla Tripuran osavaltiossa Koillis-Intiassa väkijoukko pahoinpiteli kuoliaaksi viranomaisen, joka yritti kumota sosiaalisessa mediassa liikkuneita huhuja.