Ulkomaat

Helsingborgissa neljä miestä viety sairaalaan ampumavälikohtauksen jälkeen

Ruotsi Miehistä kolme sai vakavia vammoja.

Ruotsin Helsingborgissa neljä parikymppistä miestä on viety sairaalaan apuvälikohtauksen jälkeen. Poliisin verkkosivujen mukaan miehet vietiin sairaalaan ampumahaavojen tai muiden vammojen takia. Skånen läänin tiedottajan mukaan kolme miehistä on haavoittunut vakavasti.



Ampumavälikohtaus tapahtui paikallista aikaa noin kello kahdeksalta eilen illalla lähellä Gustav Adolfsin kirkkoa.



Helsingborgissa on viimeisten vuosien aikana tapahtunut lukuisia ampumavälikohtauksia ja useita nuoria miehiä on ammuttu. Poliisin tiedottajan mukaan on kuitenkin edelleen epäselvää, liittyykö eilinen ampuminen millään tavalla aiempiin ampumisiin.