Yhdysvallat kiistää, että Trump aikoisi erota WTO:sta 29.6. 20:39

Yhdysvaltain valtiovarainministeri Steven Mnuchin kiisti perjantaina lehtitiedot, joiden mukaan presidentti Donald Trump suunnittelisi Yhdysvaltain eroa Maailman kauppajärjestöstä WTO:sta.

– En käyttäisi suosikkisanaamme valeuutinen (fake news), mutta kyse on liioittelusta, Mnuchin sanoi Fox Business -kanavalle. Trumpin WTO-aikeista kertoi uutisverkkosivusto Axios.



Mnuchinin mukaan Trump on tehnyt selväksi, että hän suhtautuu varauksella WTO:hon, jonka toimintaan katsoo liittyvän epäreiluja piirteitä. Trump on valittanut muun muassa Kiinan käyttävän WTO-järjestelmää omaksi edukseen.



Axiosin lähteiden mukaan Trump olisi toistuvasti kertonut korkeille virkamiehille, että haluaa eroon WTO:sta. Trump on julkisestikin kutsunut WTO:ta "katastrofiksi".