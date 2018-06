Ulkomaat

Balin kansainvälinen lentokenttä suljettu tulivuoresta purkautuneen tuhkan vuoksi – tuhansia turisteja jumissa

Tuhansia turisteja jumissa Balilla.

Indonesiassa Balin saaren kansainvälinen lentokenttä on suljettu Agung-tulivuoren syljettyä ilmaan tuhkaa ja savua.



Ngurah Rai -lentokenttä suljettiin myöhään torstaina Suomen aikaa, ja kenttä on määrä pitää suljettuna ainakin Suomen perjantai-iltapäivään asti.



Uutistoimisto AFP:n mukaan lähes 450 joko kentältä lähtevää tai sinne saapuvaa lentoa on peruttu ja tuhansia turisteja on jäänyt jumiin Balille.



Paikallisviranomaiset eivät ole nostaneet tulivuorta koskevaa varoitustaan.