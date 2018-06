Ulkomaat

Post-apokalyptinen näky Kilauea-tulivuorella Havaijilla – katso video

Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskuksen miehittämätön ilma-alus eli drone kuvasi viime sunnuntaina Havaijin Kilauea-tulivuoren Halema‘uma‘u kraateria. Näky on varsin dramaattinen. Videon välittänyt KameraOne on ristinyt sen post-apokalyptiseksi näyksi, jolla viitataan aikaan maailmanlopun jälkeen.Videolta näkyy, että kraaterin seinämät ovat jatkaneet kallistumistaan sisään- ja alaspäin, samalla kun tulivuoren halkeamista purkautuu tuhkaa ja vaarallisia kaasujäämiä. Halema‘uma‘u -kraaterin syvin kohta on lähes 400:ssa metrissä kraaterin päältä mitattuna.Lennokin ylilentojen tarkoituksena on kerätä tietoa siitä, mitä nopeasti muuttuvalla purkauspaikalla tapahtuu. Videolta nähtävien muutosten perusteella tutkijat osaavat paremmin arvioida tulivuoren kulloisenkin vaarallisuusasteen.Havaijin Kilauea-tulivuoren purkautuminen alkoi toukokuun alussa. Laavavirta on tuhonnut noin 600 kotia toukokuun 3. päivän jälkeen.Tulivuorenpurkaus on Yhdysvalloissa tuhoisin sitten vuoden 1980, jolloin lähes 60 ihmistä kuoli Washingtonin osavaltiossa.