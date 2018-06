Ulkomaat

49-vuotias Ruotsin kansalainen tuomittiin elinkautiseen kansanmurhasta

27.6. 15:26

Rikokset tapahtuivat Ruandan vuoden 1994 kansanmurhan yhteydessä.

Ruotsin kansalainen on saanut elinkautisen vankeusrangaistuksen kansanmurhasta tukholmalaisessa käräjäoikeudessa. Tuomitun rikokset tapahtuivat Ruandan vuoden 1994 kansanmurhan yhteydessä.



Tuomittu on 49-vuotias ruandalaistaustainen ruotsalainen, jonka katsottiin olleen johtavassa asemassa paikallisella tasolla kansanmurhan aikaan. Mies tuomittiin muun muassa Ruandan tutsivähemmistön jäsenten murhista, murhien yrityksistä ja kidnappauksista.



Tuomioistuimen päätöksen mukaan rikosten motiivina oli tutsien tuhoaminen Ruandasta. Syyttäjän mukaan useat rikosten uhreista olivat lapsia.



Elinkautisen vankeusrangaistuksen lisäksi mies tuomittiin maksamaan korvauksia 16 ruandalaiselle. Korvaussummat vaihtelevat 2,5 miljoonasta 10 miljoonaan ruandan frangiin, mikä vastaa noin 2 500–10 000 euroa per henkilö.