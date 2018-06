Ulkomaat

YK: Oopiumia ja kokaiinia tuotetaan nyt enemmän kuin koskaan

Oopiumin ja kokaiinin tuotanto on maailmanlaajuisesti ennätyksellisen korkealla tasolla, kertoo YK:n huumeiden ja rikollisuuden torjunnasta vastaava toimisto (UNODC) vuosittaisessa raportissaan.Vuodesta 2016 vuoteen 2017 oopiumin tuotantomäärä kasvoi 65 prosentilla 10 500 tonniin. Afganistanin osuus on ylivoimaisesti suurin eli 9 000 tonnia. Tässä on kasvua 87 prosenttia.– Tuollaista kasvua selittävät poliittinen epävakaisuus, hallinnon valvonnan puute ja taloudellisten mahdollisuuksien vähentyminen, raportissa todetaan.Maailmanlaajuisesti unikkoa viljellään lähes 420 000 hehtaarilla, ja viljelyalasta kolme neljäsosaa on Afganistanissa.Myös kokaiinin kohdalla tuotanto on kasvanut. Vuonna 2016 sen globaali tuotanto oli yli 1 400 tonnia, missä oli 25 prosentin kasvu vuoteen 2015 verrattuna. Kolumbian tuotanto oli vuonna 2016 yli 860 tonnia.Kokalehtien viljelyala on noin 213 000 hehtaaria, josta Kolumbian osuus on lähes 70 prosenttia.on viime vuosina herättänyt huolta opioidikriisi. Raportin mukaan vuonna 2016 yli 63 600 ihmistä kuoli maassa huumeiden yliannostukseen. Lukumäärä kasvoi edellisvuodesta viidenneksellä. Tämä johtuu paljolti lääkeopioideihin liittyvien kuolemien kasvusta, raportissa todetaan.Yhdysvalloissa kriisin keskiössä on synteettinen opioidi fentanyyyli, joka on 50 kertaa vahvempaa kuin heroiini.UNODC on esittänyt huolensa opioidien käytöstä myös muualla.– Levottomuutta herättää riippuvuus tramadolista, jonka käyttömäärät ovat nousussa joillakin alueilla Afrikassa, raportissa sanotaan.Tramadoli on synteettinen opioidi, jota käytetään kipulääkkeenä.