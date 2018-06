Ulkomaat

Trump haluaisi karkottaa paperittomat ilman oikeudenkäyntiä

24.6. 20:51

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump sanoo Twitterissä, että rajan luvatta ylittäneet paperittomat siirtolaiset pitäisi karkottaa suoraan ilman oikeudenkäyntiä.

Hänen mielestään tulijat pitäisi passittaa saman tien takaisin sinne, mistä he ovat tulleet.



Yhdysvaltojen perustuslaki turvaa perusihmisoikeudet kaikille ihmisille riippumatta siitä, ovatko he maassa laillisesti. Lakia on ollut tapana tulkita niin, ettei paperittomia saa karkottaa ilman oikeudenkäyntiä.