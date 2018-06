Ulkomaat

Italian rannikkovartiosto: Libyan edustalla seilaavien alusten pitää ottaa hätätilanteessa yhteys Libyaan

Italian rannikkovartiosto: Libyan edustalla seilaavien alusten pitää ottaa hätätilanteessa yhteys Libyaan

24.6. 5:37

Italian rannikkovartiosto on ilmoittanut, että Välimerellä Libyan edustalla seilaavien alusten pitää jatkossa hätätilanteessa ottaa yhteyttä Libyaan Italian sijasta, kertoo italialaismedia.

Rannikkovartiosto sanoo lauantaina lähettämässään viestissä, että alusten kapteenien on käännyttävä Libyan rannikkovartioston puoleen tarvitessaan apua.



Muutos edustaa uutta poliittista linjaa. Tähän asti Italialla on ollut usein tärkeä rooli siirtolaisten pelastustehtävien koordinoinnissa Välimerellä sen oman vastuualueen ulkopuolella.



Merenkulkusäännösten mukaan koordinoija on myös velvollinen tarjoamaan rantautuville siirtolaisille turvaa.