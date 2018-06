Ulkomaat

Italia aikoo takavarikoida kaksi siirtolaisia kuljettavaa alusta

Italia aikoo takavarikoida kaksi siirtolaisia kuljettavaa alusta

22.6. 3:08

Italia Italian mukaan aluksissa liehuu Hollannin lippu.

Italia on päättänyt takavarikoida kaksi siirtolaisia Välimerellä kuljettavaa kansalaisjärjestön alusta ja ohjata ne rantaan Italiassa. Toinen aluksista on parhaillaan jumissa Välimerellä kyydissään yli 200 siirtolaista, jotka kansalaisjärjestö on pelastanut Libyan rannikolta.



Alusten tiedetään kuuluvan saksalaiselle kansalaisjärjestölle Lifelinelle, mutta Italian mukaan niissä liehuu Hollannin lippu. Hollanti on kuitenkin ilmoittanut, ettei laivoja ole rekisteröity Hollantiin.



Italia sanoo aikovansa tutkia laivojen laillisuuden.