Ulkomaat

Etelä-Koreassa ei saa enää tappaa koiria ruoaksi

https://www.is.fi/muutlajit/art-2000005506116.html

Katso otsikon alla olevalta videolta, miten 170 ruoaksi kasvatettua koiraa pelastettiin korealaiselta koirafarmilta.

Eläinten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy