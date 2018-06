Ulkomaat

Kanada laillisti kannabiksen - laki voimaan syyskuuhun mennessä

20.6. 13:11

Kanadan parlamentti on hyväksynyt kannabiksen laillistamisen.

Senaatti hyväksyi laillistamisen tiistaina viimeisessä äänestyksessä äänin 52–29. Päivää aikaisemmin parlamentin alahuone oli hyväksynyt laillistamisen äänin 205–82.



Lain voimaantulo edellyttää vielä kenraalikuvernöörin hyväksyntää, mutta se on pelkkä muodollisuus. Lain odotetaan tulevan voimaan syyskuuhun mennessä.



Kannabiksen laillistaminen oli yksi pääministeri Justin Trudeaun vaalilupauksista vuoden 2015 vaaleissa. Trudeau on myöntänyt itsekin käyttäneensä kannabista ystäviensä kanssa.



Uuden lain myötä Kanadasta tulee ensimmäinen johtavista G7-maista, joka laillistaa kannabiksen. Uruguay laillisti marihuanan käytön viisi vuotta sitten, ja Yhdysvalloissa yhdeksän osavaltiota on tehnyt myös vastaavan päätöksen.