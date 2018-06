Ulkomaat

Useat republikaanisenaattorit vaativat, että siirtolaislasten erottaminen vanhemmistaan lopetetaan

Yhdysvalloissa 12 republikaanisenaattoria on lähettänyt oikeusministeri Jeff Sessionsille kirjeen, jossa vaaditaan, että luvatta rajan ylittäneiden lasten erottaminen vanhemmistaan lopetetaan.