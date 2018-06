Ulkomaat

Tämä ääninauha järkyttää Yhdysvaltoja – vanhemmistaan erotetut siirtolaislapset itkevät pidätyskeskuksessa

Juuri nyt

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005708085.html





Voit katsoa äänitteen suomenkielisellä tekstityksellä otsikon alta.

Äänitteen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

ProPublican





https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005725306.html

Yhdysvaltojen

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005720331.html