Ulkomaat

Festivaaleilla ihmisten päälle ajanut mies otettu kiinni Hollannissa – ilmoittautui itse poliisille 18.6. 15:20

Yksi kuoli ja ainakin kolme loukkaantui päälleajossa.

Hollannissa Pinkpop-festivaaleilla ihmisten päälle jalkakäytävällä ajanut kuljettaja on otettu kiinni Amsterdamissa, kertoo Hollannin poliisi.



Poliisin mukaan pidätetty on yli 30-vuotias mies, joka on ottanut poliisiin yhteyttä itse. Poliisi selvittää parhaillaan tekijän motiiveja.



Pakettiauto ajoi varhain tänä aamuna jalkakäytävälle Pinkpop-festivaaleilla Hollannin eteläosassa Landgraafissa lähellä festivaalin leirintäaluetta.



Yksi ihminen on kuollut ja ainakin kolme loukkaantunut.