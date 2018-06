Ulkomaat

Yhdysvallat kiisti väitteet iskuista Syyriassa 18.6. 13:36

Syyrian mukaan sen joukkoja olisi pommitettu Deir Ezzorin maakunnassa.

Yhdysvallat kiisti maanantaina tehneensä iskuja Syyriaan.



Syyrian valtiollisen median mukaan Yhdysvaltain johtama liittouma olisi tehnyt jälleen ilmaiskuja Syyrian armeijan kohteeseen maan itäosassa sijaitsevassa Deir Ezzorin maakunnassa. Valtiollisen Sana-uutistoimiston tietojen mukaan liittouma teki iskuja al-Harin alueelle, joka sijaitsee Irakin ja Syyrian rajalla.



Syyrian sotaa tarkkailevan Syrian Observatory for Human Rights -järjestön mukaan iskussa on kuollut yli 50 taistelijaa, joista suurin osa on irakilaisia. Se ei kuitenkaan vahvistanut iskun tekijää.



Sekä Venäjän tukemat Syyrian joukot että Yhdysvaltain liittouma ovat käyneet alueella erillisiä taisteluita äärijärjestö Isisiä vastaan. Joukot ovat pääosin välttäneet suoria yhteenottoja.